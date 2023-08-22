Amcasının izinden giden Şırnaklı milli halterci! Gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Ulusal ve uluslararası alanda çeşitli madalyalar elde eden eski milli halterci İsmet Algül'ün yeğeni Harun Algül (20), amcasının başarılarından etkilenerek 5 yıl önce haltere başladı.

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Çeşitli yarışmalarda dereceler elde eden Algül, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 21-26 Temmuz'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 55 kiloda koparmada 103, silkmede 123 ve toplamda ise 226 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazandı.