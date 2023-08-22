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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 12:37

Amcasının izinden giden Şırnaklı milli halterci! Gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Amcası İsmet Algül'ün başarılarından etkilenerek haltere başlayan Şırnaklı milli sporcu Harun Algül, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.

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