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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Ekim 2024 Çarşamba 16:17

Ambulansla hastaneye kaldırdılar! Öldü sanılırken tabuttan ses geldi...

Fatih'te 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı kılınırken tabuttan gelen ses üzerine camiye gelen sağlık ekipleri, Bayşu'yu kalp masajının ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

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