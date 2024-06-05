Amatör balıkçının oltasına takıldı! Tam 52 kilogram

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Pirdal, AA muhabirine, bu kadar büyük yayın balığının oltaya takılabileceğini düşünmediğini belirterek, "Çok uğraştırdı ama aldık. Bölgede büyük balıklar varmış demek ki. Daha da büyüğü vardır diye düşünüyorum. Geçen sene 30 kilogram yakalamıştım ama bu bambaşka. Daha önce bu kadar büyük balığa denk gelmedim. Çok isteyen var ama vermeyeceğim." ifadesini kullandı.