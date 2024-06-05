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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Haziran 2024 Çarşamba 10:47

Amatör balıkçının oltasına takıldı! Tam 52 kilogram

Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda 1 metre 70 santim boyunda ve 52 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.

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