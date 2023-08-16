  • $27,0622
  • 29,5676
  • 1658.52
  • 7689.39

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 13:40

Amatör balıkçıların ağına takıldı! Nadir görülen bir tür

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'nda ağ atan amatör balıkçıların ağına nadir görülen 'İğneli bodur yayın balığı' takıldı. Beytüşşebap ilçesinde amatör balıkçılar Habur Çayı'nda ağ attı. Balıkçıların ağına nadir görülen 'İğneli bodur yayın balığı' takıldı. Balıkçılar, nadir gördükleri balık türünü merak edip araştırmaya başladı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.