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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 09:11

Amatör balıkçı yakaladı! Tam bir metre uzunluğunda

Kırklareli'de Çayırdere Barajı'nda avlanan amatör balıkçı Samet Baycan, oltasıyla yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 9 kilogram ağırlığında turna balığı tuttu.

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