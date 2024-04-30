Amatör balıkçı yakaladı! Tam bir metre uzunluğunda

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Bu yılki rekorunu kırdığını ifade eden Baycan, "Geçen seneki rekorumu kırdım. Geçen yıl da aynı barajda 90 santimetre boyunda bir balık avlamıştım. Bu 9 kilo ve 1 metre boyunda. Tek başıma olduğum için baya zorlu oldu balığı çıkarmak. Darısı tüm balıkçıların başına. Güzel bir aksiyon verdi" dedi.