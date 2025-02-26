Amasyalı çiftçinin uyguladığı ilginç yöntem! Ağaçlarını buz tutturarak koruyor

Şahin, "Meyve ağaçları çiçek açtıktan sonra veya tomurcuk dönemine geldikten sonra, havaların soğuması neticesinde meyvelerimizi korumak için bu sistem ile ağaçları buz tutturup, dışarıdaki soğuk havayı buzun içindeki meyvenin görmesini engellemek ve tekrar yağmurlama ile buzları eritip ciddi verim kaybını önlüyoruz. Bir nevi panzehir gibi soğuk havanın panzehri de buz." diye konuştu.