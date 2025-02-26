Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $36,455
  • 38,32
  • 3407.25

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 16:44 |

Amasyalı çiftçinin uyguladığı ilginç yöntem! Ağaçlarını buz tutturarak koruyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde meyve üreticiliği yapan çiftçi, soğuk havalardan meyve ağaçlarının zarar görmemesi için yağmurlama sistemi ile meyve ağaçlarını buz tutturarak koruma altına alıyor.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.