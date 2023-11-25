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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 15:55

Amasra'daki hamsi şenliğinde yarım ton hamsi dağıtıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen 1. Hamsi Şenliği'nde yaklaşık yarım ton hamsi tüketildi.

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