Amasra'daki hamsi şenliğinde yarım ton hamsi dağıtıldı

Misafirlere helva da ikram edilen şenliğe, Bartın Üniversitesi öğrencileri de belediye servisleriyle ücretsiz taşındı.

Çakraz ve Köyleri Yardımlaşma Kalkındırma ve Turizm Derneği Başkanı Murat Önel, Bartın ve bölgede ilk kez hamsi şenliği düzenlediklerini, bunu geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

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Önel, "Şu anda burada yarım ton hamsi tedarik ettik. Çakraz'da yaşayan vatandaşlarımız da bize çok destek verdi. Etkinliğimize yaklaşık 3 bin kişi katıldı." dedi.