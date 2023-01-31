  • $18,8034
  • 20,4229
  • 1160.28
  • 5015.11

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 16:58

Altında bezi, paspas sopasından halteriyle büyüklerin motivasyon kaynağı

Bursa'da eski milli halterciler Ümmühan Uçar Bilgin ve Erol Bilgin'in 2 yaşındaki çocukları Mert, antrenör annesiyle geldiği salonda altındaki beziyle paspas sopasından halterini kaldırıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.