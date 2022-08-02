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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2022 Salı 15:47

‘Altında altın var' söylentisi höyüğü savaş alanına çevirdi! Define avcılarının hedefi oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaklaşık 800 metre yükseklikte bulunan binlerce yıllık höyük, ‘Altında altın var' söylentisi nedeniyle define avcılarının hedefi oldu. Kaçak kazılar yüzünden höyük adeta savaş alanına döndü.

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