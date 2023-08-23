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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:39

Altın kaplama tuğ ilk kez sergilendi! Malazgirt'te bulunan 'çift başlı ejder'

Muş'un Malazgirt ilçesinde 37 yıl önce arkeolojik kazılarda çıkarılan altın kaplamalı ve 'çift başlı ejder' işlemeli tuğ, Erzurum Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

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