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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 11:41

Altın değerinde! Yanan ormanlık alanda yetişti

Adana'da önceki yıl çıkan orman yangınında küle dönen bin 650 hektar alan ekiplerin çalışmasıyla tekrar yeşermeye başlarken, köylülere ek gelir kaynağı olan ve tazesinin kilogramı 600, kurusunun 6 bin 500 TL'ye kadar satılan kuzugöbeği mantarı çıkması sevindirdi.

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