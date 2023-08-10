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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 10:47

Altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i öldü! 1,5 metre genişliğinde 13 metre derinliğinde

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

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