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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 09:37

Alternatif tıp hastanelik etti! Ağrısı geçsin diye bacağını ısırgan otu ile sardı

Erzurum'da ağrısı geçsin diye ısırgan otu ile sardığı bacaklarında ikinci derece yanık oluşan Nakip Uzun, tedavisinin sürdüğü Erzurum Şehir Hastanesi'nde iyileşeceği günü bekliyor.

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