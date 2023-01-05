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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 13:03

Almanlar 'petrol yok' deyip kapatmıştı! Köylüler yeniden sondaj yapılmasını istiyor

Sivas'ın Harmancık köyü sakinleri, 1960'lı yıllarda Almanlar tarafından petrol bulmak için yapılan sondaj çalışmalarında 'Petrol yok' denilerek kapatılan kuyuda petrol olduğunu düşünüyor.

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