Almadan önce etiketteki detaya dikkat! Peynir sahtecilik nasıl yapılıyor

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Tüketici eğer eritme peynire dikkat etmezse kandırılıyor. Örneğin kaşar peynir paketinin üzerinde eritme peynir ibaresi yer alıyor ancak bu uyarı çok küçük yazıldığı için tüketici farkında olmadan kaşar yerine eritme peynir almış oluyor. Ayrıca sahtekarlar günü geçmiş kaşar peyniri ile de eritme peynir yapıyor, o nedenle eritme peyniri almak isteyenler bilinen markayı tercih etmeli.

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Peynir diye aslında eritme peynir mi alıyoruz? Son yıllarda piyasada eritme peynirlerinin sayısı arttı. Üçgen peynirlerin hepsi ve krem peynirlerin bir kısmı eritme teknolojisi ile üretiliyor.

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Eritme teknolojisi diğer peynirlerde de kullanılabiliyor. Bu teknolojinin kullanılmasında sorun yok ama pakete baktığınızda eritme tekniği ile üretildiğini anlamak mümkün değil.

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Diğer peynirlerden bir farkı yokmuş gibi görünüyor. Örgü peyniri gibi görünen örgülü peynir ismiyle satılan eritme peyniri, tel peynir gibi görünen fakat telli peynir ismiyle satılan eritme peyniri de reyonda karşınıza çıkabiliyor.

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Hile karıştırılıyor

Eritme teknolojisinde hammadde pastörize edildiği için eritme peynirin sağlığımıza zararı yok.

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Eritme peynirine de gıda sahtekarları hile karıştırıyor. Eğer bile isteye eritme peyniri tercih ediliyorsa mutlaka bilinen markanın ürünü alınmalı.

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Peynir kahvaltıların vazgeçilmezi gün içinde de severek tüketiliyor.

Mesela kaşar peyniri alacaksınız, bu ünlü bir firmanın eritme peyniri ama çok küçük yazıyor oraya bakılmayınca normal kaşar alındığı zannediliyor.

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Peynir, kaşar peyniri, örgü, tel diye yanlışlıkla bilmeden satın alınabiliyor.Bütün peynirlerin teknolojileri farklı, eritme peynir de ayrı bir eritme teknolojisi ile üretilen peynir.

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Yasal olarak yazıyor üzerinde ama tüketici dikkat etmiyor, kaşar peyniri mi almak istiyorsunuz yoksa eritme toz peyniri mi buna karar vermek gerekiyor, bunu inceleyip ona göre tercih yapmak gerekiyor.

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Mikrobiyal açıdan çok büyük risk yok ama kandırılmış oluyoruz.