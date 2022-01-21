  • $13,4145
  • 15,2224
  • 792.892
  • 1995.64

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 15:50

Almadan önce etiketteki detaya dikkat! Peynir sahtecilik nasıl yapılıyor

Aldığınız peynirin eritme peynir olup olmadığını biliyor musunuz? Dilimli peynir, tost peyniri, kahvaltılık peynir, üçgen peynir, krem peynir, örgülü peynir, telli peynir. Üründe bu ifadeleri görüyorsanız, etiket detaylarını okuyun.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.