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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 09:28

Alkollü sürücünün kaçma girişimi böyle görüntülendi! Film sahnesi değil gerçek

Kırıkkale'de emniyet ekiplerinin yaptığı denetimlerde, kurallara uymayan araçlar trafikten men edilirken, toplamda 260 bin 978 TL para cezası kesildi. Alkollü bir sürücünün de uygulama noktasından kaçma girişimi dron kamerası ile kaydedildi.