Alkollü sürücünün kaçma girişimi böyle görüntülendi! Film sahnesi değil gerçek

Motosikletli Yunus Timleri, kısa sürede aracı yakalayarak kaçışı engelledi. Trafik ekiplerince de sürücüye para cezası uygulandı. "Gece Kartalları" ismiyle anılan çarşı ve mahalle bekçileri de, denetimlerde polis ekiplerine destek verdi. Ayrıca, şehir genelindeki 12 umuma açık işletmede yapılan denetimlerde, kişilerin GBT kontrolleri gerçekleştirildi.