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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 09:32

Alkollü sürücü dehşet saçtı! 4'ü ağır 8 kişi yaralandı

Nevşehir Kayseri karayolunda ters şeritten ilerleyen ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

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