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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 13:41

'Alev avcıları' sarıçam ormanlarında 7/24 nöbetteler

Kars'taki sarıçam ormanlarında görevli ekipler, yangınlara hızlı müdahale için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

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