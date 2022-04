Albino kaplan, yeni hayatına şempanze Can ile uyum sağlıyor

Biberonla beslenen ve yavaş yavaş et yemeye de başlayan "Kartopu"nun, parkın maskotu olarak bilinen şempanze "Can" ile de zaman zaman açık havada vakit geçirerek yeni evine alışma süreci hızlandırılıyor.

"Geldiğinde hem kilo kaybı vardı hem de bağırsaklarında sorun vardı. Biz kan örneklerini aldık, gerekli tahlilleri yaptıktan sonra kendisine el bebek gül bebek bakıyoruz. Anket yaptırdık, 'kartopu' en çok oyu aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ismini açıkladı. Şimdi gayet mutlu, her geçen gün kilo almaya başladı. Bağırsakları düzeldi. Sabah ve akşam olmak üzere 500 mililitre laktozsuz, bıldırcın yumurtası ve vitaminlerle zenginleştirilmiş süt veriyoruz. Her yavru gibi Kartopu da sütü çok seviyor. Bunun yanında kendisini yavaş yavaş ete alıştırıyoruz. Tavuk etinden sabah ve akşam olmak üzere 250'şer gram yiyor. Şu anda genel durumu çok iyi, her gün kilo almaya devam ediyor. Kendisine bebek hassasiyetiyle bakıyoruz."

"Şempanze Can bizim ilk maskotumuz. Aynı zamanda bizim elimizde büyüttüğümüz, birebir bakıcı arkadaşların evine götürdüğü, altını değiştirdiği, aynı şekilde biberonla beslediği, birlikte yatıp kalktıkları canlıydı. Can her gelen yavruya annelik, ablalık görevi yapıyor. Can'dan sonra en çok el bebek gül bebek beslediğimiz canlılardan biri de Kartopu. Can şimdi de Kartopu'na alışıyor, ona arkadaşlık, annelik yapıyor."