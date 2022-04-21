  • $14,6927
  • 16,048
  • 918.449
  • 2555.34

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 13:36

Albino kaplan, yeni hayatına şempanze Can ile uyum sağlıyor

İstanbul'daki bir villada bulunduktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayatı Koruma Parkı'na getirilen ve 10 bin doğumda bir rastlanabilen tür olarak dikkati çeken albino Bengal kaplanı yavrusu 'Kartopu' yeni yuvasında özenle büyütülüyor. Biberonla beslenen ve yavaş yavaş et yemeye de başlayan 'Kartopu'nun, parkın maskotu olarak bilinen şempanze 'Can' ile de zaman zaman açık havada vakit geçirerek yeni evine alışma süreci hızlandırılıyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.