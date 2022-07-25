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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:20

Alanya'da keşfedildi! 164 metrekarelik Herakles mozaiği

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, mitolojik kahraman Herakles'in (Herkül) 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekare taban mozaiğinin bulunduğu bildirildi.

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