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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 14:31

Aladağlar'da facia! Turistler ve rehber kar kütlesi altında can verdi

Nİğde'deki Aladağlar'da Alman turistlerde birlikte dağ kayağı yapan Türk rehberin üzerine kar kütlesi düştü. Kar kütlesi altında kalan İsmet İnan isimli rehber yaşamını yitirdi.

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