Aladağlar'da facia! Turistler ve rehber kar kütlesi altında can verdi

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Alınan bilgiye göre, 6 Alman dağcı ve Türk rehber İsmet İnan, dağ kayağı yapmak için Aladağlar Emli Vadisi'ne çıktı.

Gruptakiler kayak yapmaya başladığı sırada rehber İnan'ın üzerine kar kütlesi düştü.