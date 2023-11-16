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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 11:02

Aksiyon filmlerini aratmayan cinayet! Hırsıza kurşun yağdırdı

İzmir'in Buca ilçesinde aksiyon filmlerini aratmayacak bir olay meydana geldi. Otomobille bir sokağa girip motosiklet çalmak isteyen şüphelilere, motosikletin sahibi kurşun yağdırdı. Kaçmak isteyen hırsızlardan biri olay yerinde hayatını kaybederken diğer hırsızı üzerindeki kan izi yakalattı.

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