Aksiyon filmlerini aratmayan cinayet! Hırsıza kurşun yağdırdı

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İzmir Hürriyet Mahallesi'nde otomobil ile bir evin önüne gelen B.A. (22) ve Ç.H.K.(19), park halindeki iki motosikleti çalmaya çalıştı.

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Otomobil içerisinde bulunan Ç.H.K. ve Bedirhan Akıncı, park halindeki 2 motosikleti çalmaya çalıştı. Durumu fark eden motosiklet sahipleri C.Y. (21) ve M.Y. (29) dışarı çıktı.

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Motosiklet sahiplerini gören hırsızlık şüphelileri otomobillerine binerek kaçarken, motosiklet sahiplerinden birisi elindeki tabancayla aracın arkasından art arda ateş açtı.

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Otomobile 4 kurşun isabet ederken, mermilerden birisi otomobilde yolcu konumunda bulunan Bedirhan Akıncı'nın başına isabet etti. Ateş açılması sonucu kontrolden çıkan otomobil, sokakta bulunan 3 araca çarptı.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobilde bulunan ve başına mermi isabet eden Bedirhan Akıncı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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'Telefonu çaldı' iddiası

Olayın ardından otomobilden inerek kaçan Ç.H.K., bir süre sonra gelerek Bedirhan Akıncı'nın telefonunu çaldığını, kendisinin dövmeci olduğunu ve telefonunu almak için geldiğini söyledi.

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Üzerindeki kan izi yakalattı

Polis ekipleri Ç.H.K.'nin üzerindeki kanı görünce gözaltına aldı.

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Motosiklet sahipleri de gözaltında

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, çalınmak istenen motosikletlerin sahibi C.Y. (21) ve M.Y. (29) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Tabancayı ateşleyenin kim olduğunun ise emniyetteki ifadelerin ardından belirleneceği öğrenildi. Öte yandan C.Y. ve M.Y.'nin evinde yapılan aramada, tabanca ve pompalı tüfek bulunduğu öğrenildi.

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Olayın ardında Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta ve sokakta incelemelerde bulundu.

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Hayatını kaybeden Bedirhan Akıncı'nın cenazesi ise, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.