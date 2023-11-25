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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 16:57

Aksaray'da bir otomobilde bal pitonu ele geçirildi! Hayvanat bahçesine gönderildi

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir otomobilde yurda kaçak yollarla getirilen bal pitonu ele geçirildi.

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