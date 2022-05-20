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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 17:06

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen 'Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması' başladı.

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