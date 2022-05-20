Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Enis Yurdakök Atlı Okçuluk Akademisi ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun destekleriyle organize edilen etkinlik, Sındırgı Geleneksel Spor Dalları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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Kale parkuru atışlarıyla başlayan yarışmaların ilk gününde, 35 ülkeden 70 sporcu yay gerip ok attı. Sırasını bekleyen bazı yabancı sporcular müzik eşliğinde dans etti.

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Ayrıca, etkinlik alanındaki stantlarda kılıç, ok ve yaylar ile tespih, Sındırgı yöresine ait börk ve bez bebekler satışa sunuldu.

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Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale dünyanın dört bir yanından sporcuların katıldığını söyledi.