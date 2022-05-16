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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:21

Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi tehlikesi

Mersin'de alanında uzman akademisyenlerle birlikte Akdeniz'in turizm bölgesi Kızkalesi ile Narlıkuyu arasında belirlenen 9'ar metrekarelik iki noktada dalış yapan ekipler, uzun zehirli dikenlere sahip istilacı tür deniz kestanelerinin yoğunluğunu araştırmaya başladı. Toplam 18 metre kare alanda yapılan dalışlarda 34 adet dikenli zehirli deniz kestanesi çıkmasının bölge için yüksek olduğu belirtilirken, en son Ege tarafında da görüldüğünün rapor edildiği bildirildi.

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