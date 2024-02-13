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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 10:38

Akdeniz ve Ege derken yeni hedefi Marmara Denizi! Uzmanlar uyarıyor

Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleşen sonrasında Ege Denizi'nde de görülmeye başlanan istilacı balon balıkları, rotasını Marmara Denizi'ne çevirdi. Uzmanlar, önce Çanakkale Boğazı ardından Marmara'da balon balığı görülmesini bekliyor. Tüketildiğinde ölüme götürebilecek kadar zehirli olan balon balığı nedeniyle, “Bilmediğiniz balığı tüketmeyin.” çağrısı yapıldı.

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