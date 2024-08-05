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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2024 Pazartesi 15:07

Ailesinden kalan eski eşyalarla köy kıraathanesini müzeye çevirdi

Yıllarca yurt dışında çalıştıktan sonra Sinop'ta bulunan köyüne dönen vatandaş, geçmişin izlerini hafızalarda taze tutmak için ailesinden ve arkadaşlarından topladığı eski eşyaları kullanılmayan kıraathanede sergilemeye başladı.