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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 11:12

Ağrılı kadınlar depremzedeler için uyku tulumu mesaisinde

Ağrı'da halk eğitim merkezlerindeki kursiyer kadınlar, depremzedeler için günde 500 uyku tulumu dikiyor.

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