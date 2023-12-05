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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2023 Salı 10:27

Ağrı'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası! 19 kişi yaralandı

İran-Ağrı kara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

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