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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 13:40

Ağrı Dağı'ndaki sulak alan Afrika'dan gelip mola veren kuşlarla canlandı

Ağrı Dağı'nın buzul sularıyla oluşan Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı, ilkbaharda Afrika'dan gelip mola veren kuşlarla canlandı.

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