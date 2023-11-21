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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 15:22

Ağaç zararlısı böcek türlerinden 'Plumilus grandicollis' ilk kez Sakarya'da görüldü

Ağaç zararlısı böcek türlerinden 'Plumilus grandicollis'in Türkiye'de ilk kez Sakarya'da tespit edildiği bildirildi.

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