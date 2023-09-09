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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Eylül 2023 Cumartesi 09:57

Afrikalılar'a çömlek dersi

Afrika'da çömlekçiliğiyle ünlü Gaoui köyünden İzmir'e gelen çömlekçiler, mesleğin modern tekniklerini öğrenecek. Eğitimin ardından 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'nde hünerlerini sergileyecek.

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