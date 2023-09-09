Afrikalılar'a çömlek dersi

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Afrika'da çömlekçiliğiyle ünlü Gaoui köyünden İzmir'e gelen çömlekçiler, mesleğin modern tekniklerini öğrenecek. Eğitimin ardından 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'nde hünerlerini sergileyecek.

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Afrika'da çömlekçiliğiyle ünlü Gaoui köyünden İzmir'e gelen çömlekçiler, mesleğin modern tekniklerini öğrenecek.

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Eğitimin ardından 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'nde hünerlerini sergileyecek.

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ONLARIN ÜLKESİNE DE GİTMİŞTİ İzmir Menemen'de 7 kuşaktır toprak testi ve çömlek üreten ailenin üyelerinden 64 yaşındaki Bilal Deniz, yurt dışından gelenlere çömlekçilik eğitimi veriyor.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın organizasyonuyla daha önce 2 kez Orta Afrika ülkesi Çad'ın başkenti Encemine'ye bağlı çömlekçiliğiyle ünlü Gaoui köyüne giderek eğitimler veren Deniz, şimdi de aynı bölgeden 6 çömlekçi kadını misafir etti.

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ZAMANA AYAK UYDURDULAR Çad Kültür İşleri, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı yetkilisi Hadje Achta Saimoune ile Menemen'e gelen kadınlar, Bilal Deniz, oğlu Emre Deniz ve buradaki ustalardan çömlekçiliğin modern teknikleriyle ilgili bilgiler alıyor.

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Toprağın işlenmesinden pişmesine kadar çömlek yapımında tüm evreleri elleriyle gerçekleştiren Çadlı kadınlar, burada elektrikle çalışan makinelerde çömlek yapmayı öğreniyor.

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Çadlı kadınlar, eğitimin ardından bu ay ilçede düzenlenecek 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'ne de katılacak.

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