Afrika değil İstanbul! Manda sürüsü eşsiz görüntüler oluşturdu

Arnavutköy çevresinde mandacılık yapan besiciler hayvanlarını gün içinde Sazlıdere gölü ve çevresinde gezdiriyor.

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Yolları adeta ezberlemişçesine çobanı tek sıra halinde takip eden manda sürücü bir süre sonra gölün ortasından geçiş yaptı.