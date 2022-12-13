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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 10:52

Afrika değil İstanbul! Manda sürüsü eşsiz görüntüler oluşturdu

İstanbul'da mandaların yolculuğu havadan çekilen görüntülerle adeta Afrika'yı aratmadı. Mandaların sürü halinde su seviyesinin düştüğü Sazlıdere Gölü üzerinden geçtiği anlar ise eşsiz görüntüler oluşturdu.

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