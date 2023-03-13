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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 14:01

Afetzede esnaf prefabrik çarşıda hizmet verecek

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta iş yerleri ağır hasar alan veya yıkılan esnaflar için Kocaeli Valiliğince 50 iş yerinden oluşan prefabrik çarşı kuruluyor.

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