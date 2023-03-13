Afetzede esnaf prefabrik çarşıda hizmet verecek

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Yavuz, şöyle devam etti:





"Şu anda içinde bulunduğumuz Kocaeli Çarşısı'nda hayırseverlerimizin, iş insanlarımızın desteğiyle 50 adet 32'şer metrekarelik dükkanlardan oluşan güzel bir çarşı kuruyoruz. Prefabrik ve modüler bir yapı olarak inşa edeceğiz. Esnaf odamızla birlikte daha sonra kura sistemiyle bunları esnafımıza dağıtmak suretiyle ticari hayata bir başlangıç sağlayacağız. Bunun dışında yine şehrin çeşitli merkezlerinde kurulacak esnaf çarşıları için de çalışmalar devam ediyor."