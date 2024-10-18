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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 14:45

Afetlerin hassas burunları! Zorlu sınavla sertifika sahibi oluyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) hassas burunlu arama kurtarma köpekleri için yaptığı sınava katılım bu yıl yüzde 50 arttı.