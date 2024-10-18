Afetlerin hassas burunları! Zorlu sınavla sertifika sahibi oluyorlar

Görev yeterlilik sınavı gündüz ve gece olarak iki etap halinde yapılıyor. Aslında hem eğitmeni hem de köpeği test eden bir sınav bu. Görevlerde başlarına gelen her şeyi simüle etmeye çalışıyoruz. Eğitmen ile köpeğinin stresli ortamla baş edebilmelerini, saklı bulunan kazazedelere ulaşabilmelerini sağlayacak bir sistem kurarak, onların enkazda başarılı olmalarını bekliyoruz. Gündüz ve gece 3'er olmak üzere 6 kazazededen 5'ini bulan köpek başarılı oluyor."