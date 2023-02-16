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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 14:49

Afet ve acil durum çantası nasıl hazırlanmalı? İçerisinde neler olmalı?

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.

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