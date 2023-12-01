Adrenalin tutkunlarının yeni adresi olacak! Cehennem Deresi'nde cam seyir terası yapılacak

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Cehennem Deresi ve Dicle'deki kanyonların doğal güzellikleri sayesinde kent turizmine kazandırılması hedefleniyor. Şırnak Valisi Cevdet Atay, proje alanında incelemelerde bulundu.

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Vali Atay, 300 metre cam seyir terası, 500 metre kapalı ve açık kafeterya, 500 metre peyzaj alanı, trekking alanları, 250 metre yaşam alanlı askeri kule, 100 araçlık otopark alanı ile ilgili İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

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Cehennem Deresi'nin eşsiz doğa güzelliğini proje ile turizme kazandırmayı hedeflediklerini belirten Vali Atay, projenin çok yakında çalışmalara başlayacağını söyledi.

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13 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ ALANI Cehennem Deresi Tabiat Parkı olarak tescilleneceğini ifade eden Vali Atay, "Projeler içinde 12-13 kilometrelik insanların yürüyüş yapacağı parkurlar ve aynı zamanda vadiye inebilecek yürüyüş merdiveni söz konusu olacak. Burası tam bir tabiat cenneti, muhteşem bir yer. Biz bu işleri yaptıktan sonra vatandaşlarımızın buraya ciddi anlamda rağbet edeceklerine inanıyorum. Çünkü bu bölge bu havza insanların merak ettiği bölgeler." diye konuştu.

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Şırnak'ta doğa sporları ile uğraşan Akif Özek, 4 yıl önce başlattıkları doğa sporları çerçevesinde vatandaşlarla gezi çalışması yaptıklarını dile getirdi.

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Bölgede turizmin canlanması adına Şırnak Valiliği tarafından Cehennem Deresi'nde cam teras ve kamp alanları yapılacağına değinen Özek, "Doğa sporları çerçevesinde yaptığımız tanıtımlar ile meyvelerini alıyoruz. Cehennem Deresi'nin eşsiz bir manzarası var. Bu proje ile birlikte bölgeye çok büyük katkıları olacak." şeklinde konuştu.