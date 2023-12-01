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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 16:01

Adrenalin tutkunlarının yeni adresi olacak! Cehennem Deresi'nde cam seyir terası yapılacak

Şırnak'ın İdil ilçesindeki Cehennem Deresi'nde adrenalin tutkunları için Cam Seyir Terası Projesi gerçekleştirilmesi planlandı. Şırnak Valisi Cevdet Atay, proje alanını incelemek için bölgeye gitti.

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