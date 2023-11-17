  • $28,7247
  • 31,2368
  • 1838.71
  • 7809.28

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 13:28

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklandı! Oto tamircisinden cephane çıktı

Bursa polisinin ruhsatsız silah imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları neticesinde oto tamircisinde yapılan aramada 7 silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız silah satışı yapıldığı tespit edilen bir araçta yapılan aramada satışa hazır 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklandı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.