Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklandı! Oto tamircisinden cephane çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde merkez Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren bir oto tamircisinin silah ticareti yaptığı bilgisi alındı.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan aramada iş yerinde 7 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek, 2.67 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Ayrıca ruhsatsız silah imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen bir araç, yapılan takip ve çalışmalar sonucunda 2 şüpheli şahısla birlikte yakalandı.