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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 17:24

Adıyaman'ın Tut ilçesindeki sel bölgesi havadan görüntülendi

Adıyaman'ın Tut ilçesindeki selde ölenlerin sayısı 2'e çıktı.

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