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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2022 Çarşamba 09:54

Adıyaman'da tarihi keşif! 1800 yıl sonra Perre Antik Kenti'nde bulundu

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taş ocağı, yapılacak canlandırmalarla turizme kazandırılacak.

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