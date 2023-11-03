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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 15:34

Adıyaman'da ot toplamaya giden köylüler şans eseri buldu! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ot toplamaya köylüler, Orta Asya ülkelerinde yaygın olan ve yolcuların, çobanların yön bulmasını sağlayan taşların üst üste konulmasıyla yapılan 2-3 metre yüksekliğindeki 'obo'ları buldu.

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