Adıyaman'da ot toplamaya giden köylüler şans eseri buldu! Kimse ne olduğunu anlayamadı

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Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oboların kentte ilk defa görüldüğünü belirterek, "Bu obolar eski dönemden günümüze kadar gelmektedir. Adıyaman'da yapılan ilk keşif olması niteliğiyle de çok önemli bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.