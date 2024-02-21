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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 14:19

Adıyaman'da bulundu! 15 milyon yıllık balık fosili

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 15 milyon yıllık balık fosili bulundu. Fosil, Adıyaman Müzesi'nde sergilenecek.

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