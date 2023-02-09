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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 10:27

Adı şimdilik: Enkaz bebek! Refakatçileri olmayan bebekler Ankara'ya getirildi

Cumhurbaşkanlığına ait uçak, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebeği alarak Ankara'ya getirdi. Ankara'ya nakledilen 16 bebeğin üzerinde kimliklerinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgiler yer aldı. Deprem enkazından çıkartıldığı öğrenilen 2 bebeğin isimleri bilinmediği için, üzerlerinde bu bilgiler dışında 'Enkaz bebek' ifadesine yer verildiği görüldü.

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