Adana'nın saklı cenneti! Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

"BURASI DOĞAL SİT ALANI"





Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Akyatan Lagünü'nün kalbi olan Nergis Adası'nın çok özel bir yer olduğunu ifade ederek, "Nergis adamız çok özel bir yer. Burası görenlerin hayranlıkla baktığı ve imrenerek izlediği bir alan. Akyatan Lagünü içerisinde küçük adacıklar var. Bu adacıkların içerisinde nergisler doğal olarak yetişiyor. Burası doğal sit alanı. Koruma altında olan bir alan" ifadelerini kullandı.