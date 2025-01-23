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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 11:29 |

Adana'nın saklı cenneti! Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü içerisinde bulunan 'Nergis Adası' yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sulama kanallarının suyunun lagüne karışmasıyla birlikte adanın büyük bir bölümünü sazlıklar kapladı.

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