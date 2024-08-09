Adanalı usta öyle bir şey yaptı ki! Bildiğiniz baklavaları unutun

"GÜNDE 4 TEPSİ SATIYORUM"





Adana mutfağına sunduğu yeni lezzete talebin çok fazla olduğunu belirten Büyükdaş, "Talep çok fazla. Tezgahımda günde 4 tepsi satıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok, kıyma tadı yok, kokusu yok. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Fıstıklıyı, cevizliyi aratmıyor. Herkesin denemesini tavsiye ediyoruz. Kilosunu 600 TL'ye satıyoruz.

Ben bunu ilk kez 2017 yılında düşündüm. 'Biz eti çok seviyoruz, etten neden baklava olmasın' diye. Hep eti acıyla yiyoruz, bu sefer de tatlıyla yiyelim dedik. 3 yıl üzerinde çalıştım. Farklı etler denedim, olmadı. En sonunda bir kıvam tutturdum ve o kıvamda ilerledim.

İnsanlar merakla geliyor ama merak için bir tane tattıklarında tatlıyı beğeniyorlar. Hiçbir şekilde olumsuz yorum yok, talep çok fazla. İnşallah güzel yerlere geleceğiz." şeklinde konuştu.