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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Ağustos 2024 Cuma 13:42

Adanalı usta öyle bir şey yaptı ki! Bildiğiniz baklavaları unutun

Kebabın başkenti Adana'da bir tatlıcının et ile tatlıyı birleştirip yaptığı 'kıymalı baklava'yı yiyen vatandaşlar önce şaşırdı sonra beğendi.