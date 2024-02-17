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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 17:22

Adana'da unutulmaya yüz tutmuş tarihi okul binası! El sanatlarının merkezi oldu

Adana'da 144 yıl önce inşa edilen ve 1998 Ceyhan depreminden sonra boşaltılan bina, restorasyonun ardından unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatıldığı merkez haline geldi.

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