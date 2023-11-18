Adana'da trafik kazası! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 N 2260 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde kontrolden çıkınca refüjdeki ağaçlara çarptı.

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Kazada otomobildeki Enes Tatar ve kardeşi Emin Tatar ile İbrahim Özdemir öldü, A.Ö. ve S.Y. ise yaralandı.