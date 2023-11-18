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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 09:13

Adana'da trafik kazası! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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