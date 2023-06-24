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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 14:55

Adana'da termometreler 47 dereceyi gördü! Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da araç termometreleri 47 dereceyi gösterdi. Kent genelinde park ve bahçeler boş kalırken bazı gençler sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

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