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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 11:11

Adana'da sıcaklıklar rekor kırdı! 34 yıllık otomobiline klima taktırdı

Adana'da bu yıl rekor kıran aşırı sıcaklar, 1989 yılında üretimi yapılan ve zorlu arazi şartlarında bölgede tercih edilen Toros'a yeni nesil klima taktırdı. Kozanlı sürücü Nurettin Kılınç, yeni araç almak yerine her yere ulaşımını sağladığı 26 yıllık emektarı arabasına sanayide özel bir sistemle yeni nesil klima taktırdı.

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