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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 11:11

Adana'da görüldü! Dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı

Adana'nın Feke ilçesinde 53 milyon yıl önce yaşayan dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı olduğu öne sürülen Batodonoides Vanhouteni görüldü.

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